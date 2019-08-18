Німеччина введе безкоштовний проїзд залізницею для військових Бундесверу

Військові Бундесверу матимуть право безплатно їздити залізницею в Німеччині.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, відповідної домовленості досягли в суботу, 17 серпня, під час переговорів представники уряду і компанії Deutsche Bahn.

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Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2020 року й стосуватимуться солдатів Бундесверу в формі. Безплатно можна буде їздити як у службових, так і у приватних цілях. На резервістів ці пільги не поширюються.

Під нововведення підпадають як потяги далекого сполучення, так і приміські та регіональні потяги. Їздити військові зможуть лише другим класом, повідомили представники Deutsche Bahn. За перший клас доведеться доплатити.

Замовити квиток військові зможуть через спеціальний електронний портал.

Ідея запровадити безоплатний проїзд залізницею для військових вже деякий час звучала у Німеччині. Тепер вона стала однією з перших ініціатив на посаді нової міністерки оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

За даними видання Bild am Sonntag, яке вийшло друком 18 серпня, Бундесвер буде щороку переказувати Deutsche Bahn близько чотирьох мільйонів євро компенсації за послуги безплатного проїзду військових.