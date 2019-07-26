Німецьку залізницю модернізують за 86 мільярдів євро

У Німеччині погодили виділення 86 мільярдів євро на реалізацію 10-літнього плану з покращення залізничної мережі Deutsche Bahn.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Німеччина має намір інвестувати 62 мільярди євро в капітальний ремонт частково застарілої залізничної мережі протягом наступних десяти років, причому Deutsche Bahn внесе ще 24,2 мільярда євро.

Міністр транспорту країни Андреас Шойєр назвав рішення "найбільшою програмою модернізації" залізниці у Німеччині. За його словами, модернізована мережа також створить основу для активного захисту клімату.

"Ми замінимо застарілі об'єкти, забезпечимо доступність, покращимо управління будівництвом і стан залізничних мостів", - сказав міністр.

Згідно з планом, реконструкції підлягатимуть 2 тисячі мостів. Серед інших цілей програми — подвоїти число машиністів і пасажирів поїздів до 2030 року.

Deutsche Bahn AG — німецька залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини. Deutsche Bahn AG є приватною акціонерною компанією, у якій єдиним акціонером є Федеральна республіка Німеччина.