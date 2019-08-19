У Празі хочуть перейменувати площу біля посольства РФ

У Чехії збирають підписи під петицією про перейменування площі біля посольства Російської Федерації в Празі на честь російського політика Бориса Нємцова, вбитого в Москві в 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Автором петиції виступив празький Академічний центр Бориса Нємцова, співзасновником якого є філософський факультет Карлового університету.

Перейменування означатиме, що Чехія декларує свою участь у захисті прав людини і демократії в світі, кажуть автори.

Ініціатори перейменування площі "Під каштанами", де розташоване російське дипломатичне представництво, в минулому вже зверталися з цією пропозицією до мерії Праги. Попередня адміністрація Адріани Крначовой цю ідею не підтримала. Повторно пропозицію подали новому меру чеської столиці Зденеку Гржібу.

Читайте також "Змавпували": РФ прокоментувала сквер у Вільнюсі на честь Нємцова

Гржіб днями заявив, що на Староміську ратушу у Празі не повернеться меморіальна дошка, присвячена Червоній армії, чим викликав лють у посольства РФ.