У Празі хочуть перейменувати площу біля посольства РФ
У Чехії збирають підписи під петицією про перейменування площі біля посольства Російської Федерації в Празі на честь російського політика Бориса Нємцова, вбитого в Москві в 2015 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.
Автором петиції виступив празький Академічний центр Бориса Нємцова, співзасновником якого є філософський факультет Карлового університету.
Перейменування означатиме, що Чехія декларує свою участь у захисті прав людини і демократії в світі, кажуть автори.
Ініціатори перейменування площі "Під каштанами", де розташоване російське дипломатичне представництво, в минулому вже зверталися з цією пропозицією до мерії Праги. Попередня адміністрація Адріани Крначовой цю ідею не підтримала. Повторно пропозицію подали новому меру чеської столиці Зденеку Гржібу.
Гржіб днями заявив, що на Староміську ратушу у Празі не повернеться меморіальна дошка, присвячена Червоній армії, чим викликав лють у посольства РФ.