В Праге хотят переименовать площадь у посольства РФ

В Чехии собирают подписи под петицией о переименовании площади у посольства Российской Федерации в Праге в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Автором петиции выступил пражский Академический центр Бориса Немцова, соучредителем которого является философский факультет Карлова университета.

Переименование будет означать, что Чехия декларирует свое участие в защите прав человека и демократии в мире, говорят авторы.

Инициаторы переименования площади "Под каштанами", где расположено российское дипломатическое представительство, в прошлом уже обращались с этим предложением в мэрию Праги. Предыдущая администрация Адрианы Крначовой эту идею не поддержала. Повторно предложение подано новому мэру чешской столицы Зденеку Гржибу.

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Гржиб на днях заявил, что на Староместскую ратушу в Праге не вернется мемориальная доска, посвященная Красной армии, чем вызвал ярость у посольства РФ.