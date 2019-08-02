Британія: парламентська більшість скоротилася до одного голосу

Правляча Консервативна партія Великої Британії після довиборів до Палати громад скоротила свою більшість до однієї людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Консервативний кандидат зазнав поразки на довиборах у Бреконі та Раднорширі в Уельсі. Там перемогла кандидатка від Ліберальних демократів Джейн Доддс.

Це сталося невдовзі після того, як лідер консерваторів Борис Джонсон став новим прем’єром. Довибори стали його перший виборчим випробуванням.

Тепер із мінімальною більшістю у складі власної партії та непростих партнерів, північноірландських юніоністів, йому доведеться відстоювати свою позицію на тлі Brexit з перевагою всього в один голос.

До керівної коаліції під керівництвом консерваторів тепер входить 320 осіб, до опозиції - 319 депутатів.

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