Великобритания: парламентское большинство сократилось до одного голоса

Правящая Консервативная партия Великобритании после довыборов в Палату общин сократила свое большинство до одного человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Консервативный кандидат потерпел поражение на довыборах в Бреконе и Радноршире в Уэльсе. Там победила кандидат от либеральных демократов Джейн Доддс.

Это произошло вскоре после того, как лидер консерваторов Борис Джонсон стал новым премьером. Довыборы стали его первый избирательным испытанием.

Теперь с минимальным большинством в составе собственной партии и непростых партнеров, североирландских юнионистов, ему придется отстаивать свою позицию на фоне Brexit с перевесом всего в один голос.

В правящую коалицию под руководством консерваторов теперь входит 320 человек, в оппозицию - 319 депутатов.

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