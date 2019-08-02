Великобритания: парламентское большинство сократилось до одного голоса
Правящая Консервативная партия Великобритании после довыборов в Палату общин сократила свое большинство до одного человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Консервативный кандидат потерпел поражение на довыборах в Бреконе и Радноршире в Уэльсе. Там победила кандидат от либеральных демократов Джейн Доддс.
Это произошло вскоре после того, как лидер консерваторов Борис Джонсон стал новым премьером. Довыборы стали его первый избирательным испытанием.
Теперь с минимальным большинством в составе собственной партии и непростых партнеров, североирландских юнионистов, ему придется отстаивать свою позицию на фоне Brexit с перевесом всего в один голос.
В правящую коалицию под руководством консерваторов теперь входит 320 человек, в оппозицию - 319 депутатов.
Читайте также: "Дикий Brexit и поддержка Украины: чего ждать от Бориса Джонсона во главе правительства Британии"