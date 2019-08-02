Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

МИД России официально подтвердил смерть ракетного договора с США

В Британии спасают поврежденную наводнением дамбу: задействованы вертолеты, продолжается эвакуация

Польша отменила налог для молодежи, чтобы остановить "утечку мозгов"

Отравление в Солсбери: Трамп согласовал второй пакет санкций в отношении РФ - СМИ






Великобритания: парламентское большинство сократилось до одного голоса

Пятница, 2 августа 2019, 09:05

Правящая Консервативная партия Великобритании после довыборов в Палату общин сократила свое большинство до одного человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Консервативный кандидат потерпел поражение на довыборах в Бреконе и Радноршире в Уэльсе. Там победила кандидат от либеральных демократов Джейн Доддс.

Это произошло вскоре после того, как лидер консерваторов Борис Джонсон стал новым премьером. Довыборы стали его первый избирательным испытанием.

Теперь с минимальным большинством в составе собственной партии и непростых партнеров, североирландских юнионистов, ему придется отстаивать свою позицию на фоне Brexit с перевесом всего в один голос.

В правящую коалицию под руководством консерваторов теперь входит 320 человек, в оппозицию - 319 депутатов.

 

Читайте также: "Дикий Brexit и поддержка Украины: чего ждать от Бориса Джонсона во главе правительства Британии"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания MH17
powered by lun.ua