До України прибув новопризначений посол Франції

Новопризначений посол Франції Етьєн де Понсен прибув до України.

Як пише "Європейська правда", про це у понеділок французький дипломат повідомив у Twitter.

"Добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочинатися", - повідомив посол.

Bien arrivé à #Kiev. Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.

Safely arrived in #Kyiv. My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.

добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства #Франції в #Україні може розпочатися.@francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2