Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пожежі на Канарах: влада заявила про безпрецедентну екологічну трагедію

Трамп віджартувався щодо своїх планів про купівлю Гренландії для США

Путін: до саміту в "нормандському форматі" потрібно владнати низку питань

У Празі хочуть перейменувати площу біля посольства РФ






До України прибув новопризначений посол Франції

Вівторок, 20 серпня 2019, 09:54

Новопризначений посол Франції Етьєн де Понсен прибув до України.

Як пише "Європейська правда", про це у понеділок французький дипломат повідомив у Twitter.

"Добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочинатися", - повідомив посол.

Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим працював в Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

Колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже чотири роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua