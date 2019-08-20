В Украину прибыл новоназначенный посол Франции

Новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен прибыл в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник французский дипломат сообщил в Twitter.

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - сообщил посол.

Bien arrivé à #Kiev. Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.

Safely arrived in #Kyiv. My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.

добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства #Франції в #Україні може розпочатися.@francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 19, 2019

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля.

До этого он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

Бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон, назначенная на эту должность почти четыре года назад, 27 июля в своем Twitter попрощалась с украинцами.