В результаті потужного вибуху у Швеції зруйновано поліцейський склад
Потужний вибух зруйнував поліцейський склад у місті Лінчепінг у центральній частині Швеції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
Поліція заблокувала свій склад і викликала вибухотехніків у другій половині дня в понеділок після того як після спроби повернути власнику вкрадений предмет з’ясувалося, що на ньому прилаштовано підозрілий пристрій.
В результаті був облаштований периметр безпеки в радіусі 300 метрів, а приміщення поліції і декілька будинків евакуювали.
Загалом поліцейська операція зачепила до 3000 мешканців.
Вибух прогримів близько півночі у приміщенні складу. Зазначається, що вибухотехніки працювали над знешкодженням пристрою, однак щось пішло не за планом.
В результаті вибуху ніхто не постраждав. Поліцейський склад був зруйнований, а в сусідніх будинках вибило вікна.
Поліція проводить розслідування у зв’язку з інцидентом.