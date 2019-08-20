В результаті потужного вибуху у Швеції зруйновано поліцейський склад

Потужний вибух зруйнував поліцейський склад у місті Лінчепінг у центральній частині Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Поліція заблокувала свій склад і викликала вибухотехніків у другій половині дня в понеділок після того як після спроби повернути власнику вкрадений предмет з’ясувалося, що на ньому прилаштовано підозрілий пристрій.

В результаті був облаштований периметр безпеки в радіусі 300 метрів, а приміщення поліції і декілька будинків евакуювали.

Загалом поліцейська операція зачепила до 3000 мешканців.

Вибух прогримів близько півночі у приміщенні складу. Зазначається, що вибухотехніки працювали над знешкодженням пристрою, однак щось пішло не за планом.

В результаті вибуху ніхто не постраждав. Поліцейський склад був зруйнований, а в сусідніх будинках вибило вікна.

Поліція проводить розслідування у зв’язку з інцидентом.