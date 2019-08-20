В результате мощного взрыва в центре Швеции разрушен полицейский склад

Мощный взрыв разрушил полицейский склад в городе Линчепинг в центральной части Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Полиция заблокировала свой склад и вызвала взрывотехников во второй половине дня в понедельник после того, как после попытки вернуть владельцу украденный предмет выяснилось, что на нем есть подозрительное устройство.

В результате был обустроен периметр безопасности в радиусе 300 метров, а помещения полиции и несколько домов эвакуировали.

Всего полицейская операция задела до 3000 жителей.

Взрыв прогремел около полуночи в помещении склада. Отмечается, что взрывотехники работали над обезвреживанием устройства, однако что-то пошло не по плану.

В результате взрыва никто не пострадал. Полицейский склад был разрушен, а в соседних домах выбило окна.

Полиция проводит расследование в связи с инцидентом.