В результате мощного взрыва в центре Швеции разрушен полицейский склад
Мощный взрыв разрушил полицейский склад в городе Линчепинг в центральной части Швеции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.
Полиция заблокировала свой склад и вызвала взрывотехников во второй половине дня в понедельник после того, как после попытки вернуть владельцу украденный предмет выяснилось, что на нем есть подозрительное устройство.
В результате был обустроен периметр безопасности в радиусе 300 метров, а помещения полиции и несколько домов эвакуировали.
Всего полицейская операция задела до 3000 жителей.
Взрыв прогремел около полуночи в помещении склада. Отмечается, что взрывотехники работали над обезвреживанием устройства, однако что-то пошло не по плану.
В результате взрыва никто не пострадал. Полицейский склад был разрушен, а в соседних домах выбило окна.
Полиция проводит расследование в связи с инцидентом.