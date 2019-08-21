Британія: суддя відмовив шукачу притулку, бо той не надто "жіночний", щоб бути геєм

Суд перегляне справу мігранта, який клопотав про притулок у Британії на підставі сексуальної орієнтації, після того як суддя вирішив, що чоловік не надто "жіночний" для гея.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Як розповіла адвокат чоловіка Рехана Попал, суддя сказав шукачеві притулку, що йому бракує "манірності" геїв і він не "оглядав кімнату в жіночій манері".

Також суддя зазначив, що " серед геїв цінуються більш молоді чоловіки".

Справу шукача притулку переглянуть після того як суддя Вищого трибуналу визнав, що попереднє рішення містило "суттєву помилку закону".

Цей випадок спонукав активістів виступити проти "культури недовіри " щодо ЛГБТ-прохачів притулку з боку уряду Британії.

Як зазначила Рехана Попал, їй часто доводиться мати справу з прохачами притулку, яким МВС Британії відмовляє з абсурдних причин, якщо йдеться про притулок на підставі сексуальної орієнтації.