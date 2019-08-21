Великобритания: судья отказал соискателю убежища, потому что тот не слишком "женственный", чтобы быть геем

Суд пересмотрит дело мигранта, который ходатайствовал об убежище в Британии на основании сексуальной ориентации, после того как судья решил, что он не слишком "женственный" для гея.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Как рассказала адвокат мужчины Рехана Попал, судья сказал просителю убежища, что у него недостаточно "манерности" геев и он не "осматривал комнату в женской манере".

Судья также отметил, что "среди геев ценятся более молодые мужчины".

Дело искателя убежища пересмотрят после того, как судья Высшего трибунала признал, что предыдущее решение содержало "существенную ошибку закона".

Этот случай побудил активистов выступить против "культуры недоверия" в отношении ЛГБТ-просителей убежища со стороны правительства Великобритании.

Как отметила Рехана Попал, ей часто приходится иметь дело с просителями убежища, которым МВД Великобритании отказывает по абсурдным причинам, если речь идет об убежище на основании сексуальной ориентации.