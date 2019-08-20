Лише чверть німців підтримує збереження санкцій проти РФ - опитування

Економічні санкції проти Москви підтримують 23% німців, свідчать дані опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з результатами, оприлюдненими 20 серпня, більше половини німців виступають за скасування санкцій ЄС проти Москви. З них 21% висловився за негайне скасування обмежень, а 32% - за поетапне.

Найменше прибічників санкцій проти Росії - на сході ФРН. У федеральній землі Саксонія-Ангальт санкції підтримують лише 8% населення, в Бранденбурзі - 11% і в Саксонії - 12%.

Опитування також показало, що 40% німців відчувають загрозу з боку Росії. 50% опитаних заявили, що вони не відчувають ніякої загрози з боку Росії.

Читайте також: "Все про наступницю Меркель: що пропонує німцям та Україні нова лідерка ХДС".