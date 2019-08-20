Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс інновацій, а не диппредставництво

Віцеканцлер ФРН обрав жінку зі сходу країни суперником у боротьбі за лідера СДПН

Прем'єр Італії оголосив про відставку

"Слуга народу" хоче обмежити комітет з євроінтеграції мінімальною кількістю депутатів






Лише чверть німців підтримує збереження санкцій проти РФ - опитування

Вівторок, 20 серпня 2019, 15:50

Економічні санкції проти Москви підтримують 23% німців, свідчать дані опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з результатами, оприлюдненими 20 серпня, більше половини німців виступають за скасування санкцій ЄС проти Москви. З них 21% висловився за негайне скасування обмежень, а 32% - за поетапне.

Читайте також
Британія обіцяє застосувати "поправку Магнітського" щодо санкцій після Brexit

Найменше прибічників санкцій проти Росії - на сході ФРН. У федеральній землі Саксонія-Ангальт санкції підтримують лише 8% населення, в Бранденбурзі - 11% і в Саксонії - 12%.

Опитування також показало, що 40% німців відчувають загрозу з боку Росії. 50% опитаних заявили, що вони не відчувають ніякої загрози з боку Росії.

Читайте також: "Все про наступницю Меркель: що пропонує німцям та Україні нова лідерка ХДС".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина санкції Опитування
powered by lun.ua