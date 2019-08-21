Польща: число легальних працівників з України перевищило 480 тисяч осіб

Від початку року число зареєстрованих у Польщі іноземних працівників зросло на 75 тисяч і наприкінці червня досягло 644 тисяч.

Такі дані Закладу соціального страхування (ZUS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Звісно, більшість з них, 483 тисячі, є громадянами України. Наступна національна група вже у понад десятеро менша. Ми говоримо про громадян Білорусі, яких є у межах 38 тисяч. Далі маємо грузинів – приблизно 9,5 тисяч, а потім молдован і громадян Росії – понад 8 тисяч", - сказав речник ZUS Войцех Андрусєвич.

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Він додає, що всі зареєстровані у ZUS іноземці працевлаштовані у Польщі легально.

"Насправді у межах 70% тих, хто розпочинає у Польщі працю (ми тут говоримо про іноземців), розпочинають її, маючи ставку. Лише у межах 3-4% - це ті, хто відкриває власну підприємницьку діяльність. А решта – це ті, хто працює на основі договору доручення", - зазначив речник ZUS.

За оцінками Нацбанку Польщі, українські кадри забезпечують 0,3-0,9% зростання ВВП щороку.

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