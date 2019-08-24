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Голова Банку Англії пропонує створити нову резервну валюту замість долару

Субота, 24 серпня 2019, 10:22

Опора на американський долар в якості резервної валюти є занадто ризикованою.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNBC, про це на щорічній конференції Федерального резерву у США заявив голова Банку Англії Марк Карні.

Заміною долару, на його думку, має стати нова цифрова валюта, заснована на глобальному кошику товарів.  "У багатополярному світі вам потрібна багатополярна валюта", - заявив він.

Карні наголошує,  що така цифрова валюта забезпечить рівновагу в системі, в якій деякі країни перейшли до нульових або негативних процентних ставок, а інші, включаючи США, залишають їх позитивними.

Марк Карні займає посаду голови британського центрбанку з липня 2013 року. До того він вважався найімовірнішим новим головою МВФ, проте не отримав підтримку від європейських урядів.

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