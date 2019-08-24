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Глава Банка Англии предлагает создать новую резервную валюту вместо доллара

Суббота, 24 августа 2019, 10:22

Опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC, об этом на ежегодной конференции Федерального резерва в США заявил глава Банка Англии Марк Карни.

Заменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальном корзине товаров. "В многополярном мире вам нужна многополярная валюта", - заявил он.

Карни отмечает, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.

Марк Карни занимает пост главы британского центрбанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой МВФ, однако не получил поддержку от европейских правительств.

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