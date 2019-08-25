У Хорватії фургон з мігрантами впав у річку, загинула жінка

У Хорватії на кордоні зі Словенією у річку впав фургон з мігрантами, одна жінка загинула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція каже, що аварія сталася рано вранці в неділю після того, як водій фургона відмовився зупинитися на контрольно-пропускному пункті і був переслідуваний патрулем.

Водієві, імовірно мігранту-контрабандисту, вдалося вибратися з потопаючого автомобіля і втекти. Його розшукують.

Поліція врятувала 11 мігрантів з потопаючого фургона, розбивши його вікна, але одна з жінок померла в лікарні.

Минулого тижня Словенія почала зводити додаткові огорожі на своєму південному кордоні з Хорватією після значного збільшення числа мігрантів, які намагаються незаконно перетнути кордон між двома державами-членами Європейського союзу.