Уряди країн ЄС хочуть, щоб Європейська комісія зменшила бюрократичне навантаження на рибалок, які переживають скрутні часи, надала їм більшу гнучкість щодо видів риби, яких вони можуть ловити, та спростила доступ до фінансування.

Про це пише Politico, інформує "Європейська правда".

На засіданні в понеділок, 23 листопада, європейські міністри рибного господарства заявили, що Єврокомісія не вживає достатньо конкретних заходів, щоб допомогти рибній галузі втриматися на плаву в умовах зростання цін на енергоносії та виснаження рибних запасів через надмірний вилов і зміни клімату.

У країнах ЄС хочуть, щоб Брюссель спростив правила, аби рибалкам було легше залишатися в бізнесі та інвестувати в більш екологічні судна, особливо в невеликих прибережних рибальських громадах. Зокрема, до Єврокомісії з таким проханням звернулися міністри Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Хорватії та Латвії..

Міністри кількох країн ЄС, зокрема Румунії, Німеччини та Словенії, також прагнуть пришвидшити процедури видачі дозволів, щоб розвивати більше проєктів у сфері аквакультури та зменшити залежність блоку від імпорту риби.

Раніше Європейська комісія запропонувала встановити більші квоти для вилову риби в Балтійському морі на 2027 рік.

Раніше Європейська комісія встановила, що Фінляндія порушила квоти на вилов риби, дозволивши комерційним суднам таємно ловити лосося в Балтійському морі під виглядом наукових досліджень.