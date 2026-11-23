Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що знову приєднатися до Європейського Союзу без попереднього референдуму було б "немислимо".

Про це пише The Guardian, інформує "Європейська правда".

Про те, що Сполучене Королівство не могло б приєднатися до ЄС без референдуму Енді Бернем заявив у відповідь на запитання від консервативної партії Бернарда Дженкіна під час свого представлення результатів саміту ЄС-Велика Британія, який пройшов 20 листопада у Брюсселі.

До цього Бернем вже давав зрозуміти, що референдум є необхідним, але це було його найчіткіше наразі запевнення в тому, що приєднання до ЄС без референдуму не відбудеться, наголошує видання.

Раніше медіа повідомляли, що Європейський Союз не погоджується на переговори з британським урядом щодо довгострокових відносин Лондона з блоком, доки уряд Енді Бернема не вирішить, чи хоче він скасувати Brexit.

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що будь-які суттєві зміни у відносинах Великої Британії з Європейським Союзом "займуть час" і не будуть втілені до завершення наступних загальних виборів.

Більше про це читайте у статті: До Європи без поспіху. Що вирішив саміт Британія-ЄС та чому не йдеться про повернення