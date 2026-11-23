У НАТО розглядають способи реагування на порушення Росією повітряного простору країн-членів Альянсу – зокрема, йдеться про розгортання додаткових сил і засобів у Європі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням заяву речниці НАТО Еллісон Гарт.

У понеділок, 23 вересня, посли країн-членів НАТО зібралися на засіданні Північноатлантичної ради, щоб обговорити порушення повітряного простору Польщі, що сталися минулого тижня, 20 листопада. Вони зазначили, що Росія несе повну відповідальність за цей інцидент та обговорили варіанти реагування на ескалацію.

"Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі санкціонував передислокацію літака системи повітряного раннього попередження та управління НАТО. Наразі Верховний головнокомандувач НАТО в Європі розглядає питання про розгортання додаткових сил і засобів, продовжуючи оцінювати нашу позицію щодо стримування та оборони в Польщі та в інших регіонах", – написала речниця НАТО.

Усі члени Альянсу висловили повну солідарність з Польщею на тлі інциденту.

Нагадаємо, 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Після цього у Польщі заявили, що НАТО має посилити протиповітряну оборону країни та загалом східного флангу після вторгнення російських ракет у польський повітряний простір.