Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у своєму виступі на Священній скелі Акрополя знову повторив вимогу до Великої Британії щодо повернення мармурових скульптур Парфенона.

Заяву очільника грецького уряду наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи на церемонії відкриття Старого музею Акрополя, Кіріакос Міцотакіс ще раз наголосив на давній вимозі Греції щодо повернення скульптур, що зберігаються у Британському музеї.

"Повернення та возз’єднання мармурових скульптур Парфенона залишається нашою великою та непохитною національною метою. Місце цих безцінних шедеврів – саме тут, під світлом Аттики та в безпосередньому контакті з храмом, до якого вони належать. Оскільки 2 500 років історії не можна стерти, жодне рішення, жодна угода не може бути прийнята, якщо вона передбачає визнання іноземної власності на наші національні скарби", – заявив прем’єр-міністр Греції.

Прем’єр-міністр Греції також зазначив, що коли експонати було перевезено до нового музею, двері старого музею зачинилися на 20 років.

Мармурові скульптури Парфенона також відомі як "мармури Елгіна", названі так на честь британського аристократа лорда Елгіна, який вивіз їх з Афін понад 200 років тому.

Витесані 2 500 років тому майстром-скульптором Фідієм, ці античні пам’ятки прикрашали монументальний фриз Парфенона, перш ніж їх за дуже суперечливих обставин вивіз Елгін, який був послом Великої Британії в Османській імперії.

Це викликало культурний спір між Великою Британією, яка не дозволяє Британському музею повернути експонати зі своєї колекції, та Грецією, яка вважає ці предмети вкраденими.

Британський музей завжди виключав можливість повернення мармурових скульптур, які включають близько половини 160-метрового фризу, що прикрашав Парфенон, і наполягав на тому, що вони були придбані на законних підставах.

Формально в Британії діє закон, який забороняє Британському музею передавати мармурові статуї Парфенону назавжди назад до Греції. І британська влада раніше неодноразово підкреслювала, що не має наміру його змінювати.

На початку 2025 року повідомлялось, що Греція і Британський музей нібито наближаються до важливої угоди про возз'єднання мармурів Парфенону, а потенційне рішення очікувалось до кінця року.