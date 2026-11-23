Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг замовк через російську атаку на півслові під час виступу в британському посольстві у Києві, де він розповідав про важливість української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Міністр оборони, який виголошував промову в посольстві Великої Британії, сказав: "Без сумніву, протиповітряна оборона залишається головною проблемою та джерелом значного тиску...", – після чого пролунав гучний вибух.

Після паузи пан Стрітінг продовжив: "Саме вчасно... саме такий момент, який хочеться бачити в ефірі".

Дрон РФ влучив у двір житлового будинку та ресторанний комплекс на вулиці Архітектора Городецького. Це місце розташоване неподалік від Кабінету Міністрів України та інших урядових будівель, а також приблизно за 10 хвилин ходьби від посольства.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дрон було перехоплено, а на відео, судячи з усього, видно, як сили протиповітряної оборони збивають цей апарат.

Нагадаємо, посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як 19 листопада, під час російської атаки на Київ, дрон вибухнув у неї над головою.

Того дня повідомляли, що один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також від російського обстрілу зазнало пошкоджень посольство Австрії.