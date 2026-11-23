НАТО передає у розпорядження Польщі один літак раннього попередження про загрози після інциденту з російськими ракетами у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У Брюсселі 23 листопада відбулося надзвичайне засідання Північноатлантичної ради, де прийняли рішення, що у розпорядження Польщі передадуть літак раннього попередження AWACS.

"Усі посли висловили нам солідарність у зв’язку з цими російськими провокаціями. Вони усвідомлювали, що цей напад є частиною ескалації російських дій щодо НАТО. Усі були одностайні: необхідно дати Росії адекватну відповідь. Не для того, щоб ескалувати ситуацію, а для того, щоб відвернути її від нападу. Ми не говоримо про жодні наступальні дії, а говоримо про оборонні можливості, – сказав заступник міністра оборони Польща Павел Залевський.

Йдеться про спеціалізований військовий літак, оснащений потужним радаром дальньої дії та командними постами. На практиці він діє як мобільний повітряний центр контролю повітряного простору.

"Це дуже хороша система, яка забезпечує нам ще глибше розуміння оперативної ситуації й дозволяє ефективніше реагувати на такі загрози", – повідомив Залевський.

Чотирнадцять літаків системи раннього попередження та управління AWACS, що вирізняються куполами радіолокаційних станцій діаметром 9 метрів, розміщеними на фюзеляжі, виконують роль "очей у небі" Альянсу з 1982 року.

Нагадаємо, 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

А 23 листопада, на нараді послів країн-членів НАТО, в Альянсі повідомили, що Верховний головнокомандувач НАТО в Європі розглядає питання про розгортання додаткових сил і засобів у регіоні.