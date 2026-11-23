У Придністровському регіоні в Молдові ввечері 23 листопада, ймовірно, впав і вибухнув безпілотник.

Про це пише NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

За словами очевидців, інцидент стався неподалік від Дністровська, після чого поруч із місцевою автозаправкою спалахнула пожежа. За інформацією місцевого інформагентства, дрон вибухнув близько 18:45 між містом Дністровськ і селом Незавертайлівка.

Очевидці розповіли про загоряння біля автозаправної станції. За повідомленнями з місцевих чатів, територію навколо місця інциденту оточили, а доступ туди обмежили.

Конституційні органи влади Молдови поки що офіційно не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, 17 листопада міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.

Також робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки.