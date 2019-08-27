Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в Варшаве – Болтон
Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину.
"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.
Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях".
Как известно, сейчас США пытаются заблокировать продажу Китаю украинского завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании.
Отвечая на вопрос "Европейской правды" по этому поводу, советник президента США уточнил, что консультации Украина и США по "китайскому вопросу" не должны повлиять на контакты Трампа и Зеленского. "Это не тот способ, как мы работаем", - заверил он.