Через аварію колектора у Варшаві Віслу забруднили нечистоти, влада каже про кризову ситуацію

Польська влада попереджає жителів міст уздовж річки Вісли, яка впадає в Балтійське море, про кризову ситуацію після збою в роботі нового заводу зі збору стічних вод у Варшаві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр охорони здоров'я і місцева влада заявили в четвер, що вони уважно стежать за рівнями забруднення на північ від польської столиці, в тому числі азотом.

Як повідомляє RMF24, аварія на одному з колекторів заводу сталася ввечері у вівторок, влада Варшави повідомила про неї мешканців у середу. Зазначається, що до річки потрапляли 3 тисяч літрів стічних вод щосекунди.

Попередження про маси забрудненої води надіслане місту Плоцьк, яке розташоване приблизно за 110 кілометрів на північ від Варшави.

Міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський порадив людям не купатися у Віслі і кип'ятити воду перед вживанням, навіть для чищення зубів.

Фахівці працюють над усуненням несправності колектора.