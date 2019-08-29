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Из-за аварии коллектора в Варшаве Вислу загрязнили нечистоты, власти говорят о кризисной ситуации

Четверг, 29 августа 2019, 15:05

Польские власти предупреждают жителей городов вдоль реки Вислы, которая впадает в Балтийское море, о кризисной ситуации после сбоя в работе нового завода по сбору сточных вод в Варшаве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр здравоохранения и местные власти заявили в четверг, что они внимательно следят за уровнями загрязнения к северу от польской столицы, в том числе азотом.

Как сообщает RMF24, авария на одном из коллекторов завода произошла вечером во вторник, власти Варшавы сообщили о ней жителям в среду. Отмечается, что в реку попадали 3 тысяч литров сточных вод каждую секунду.

Предупреждение о массах загрязненной воды направлено городу Плоцк, который расположен примерно в 110 километрах к северу от Варшавы.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский посоветовал людям не купаться в Висле и кипятить воду перед употреблением, даже для чистки зубов.

Специалисты работают над устранением неисправности коллектора.

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