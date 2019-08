Трампа висміяли через дивну заяву про розпад СРСР

На зустрічі з прихильниками в штаті Огайо президент США Дональд Трамп сказав, що Радянський союз за власним бажанням перейменувався в Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Independent.

"Ми тепер найбільший виробник енергоресурсів в світі, більший, ніж Радянський союз. Пам'ятаєте Радянський союз, коли вони були всі разом? До того, як вирішили називатися Росією. Це завжди було їхньою мрією - бути найпотужнішою країною, але потім вони стали Росією", - сказав Трамп.

Видання наводить приклади, як інтернет-користувачі висміяли президента за цей "урок історії", та вказує, що Трамп, який не є зовсім незнайомим з Росією, схоже, вважає, що Радянський союз складався тільки з країни, яка зараз відома як Росія.

Лідер США говорив також про розвиток енергетики, зазначивши, що СРСР "проробив добру роботу" в цій сфері. "Але тепер ми сильніші, ніж Росія. Зараз ми набагато сильніші, ніж Саудівська Аравія", - додав він.

You've got to be kidding me. Trump thinks that the Soviet Union was simply "Russia, when it was all together. Before they decided, 'We have to call ourselves Russia.'" Is he not aware that the USSR consisted of 15 republics? Rhetorical question, of course.https://t.co/ZfjjWg2taF