Трампа высмеяли за странное заявление о распаде СССР

На встрече со сторонниками в штате Огайо президент США Дональд Трамп сказал, что Советский союз по собственному желанию переименовался в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Independent.

"Мы теперь крупнейший производитель энергоресурсов в мире, крупнее, чем Советский союз. Помните Советский союз, когда они были все вместе? До того, как решили называться Россией. Это всегда было их мечтой - быть самой мощной страной, но потом они стали Россией", - сказал Трамп.

Издание приводит примеры, как интернет-пользователи высмеяли президента за этот "урок истории", и указывает, что Трамп, который не является совсем незнакомым с Россией, похоже, считает, что Советский союз состоял только из страны, которая сейчас известна как Россия.

Лидер США говорил также о развитии энергетики, отметив, что СССР "проделал хорошую работу" в этой сфере. "Но теперь мы сильнее, чем Россия. Сейчас мы намного сильнее, чем Саудовская Аравия", - добавил он.

You've got to be kidding me. Trump thinks that the Soviet Union was simply "Russia, when it was all together. Before they decided, 'We have to call ourselves Russia.'" Is he not aware that the USSR consisted of 15 republics? Rhetorical question, of course.https://t.co/ZfjjWg2taF