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Трампа высмеяли за странное заявление о распаде СССР

Суббота, 3 августа 2019, 12:24

На встрече со сторонниками в штате Огайо президент США Дональд Трамп сказал, что Советский союз по собственному желанию переименовался в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Independent.

"Мы теперь крупнейший производитель энергоресурсов в мире, крупнее, чем Советский союз. Помните Советский союз, когда они были все вместе? До того, как решили называться Россией. Это всегда было их мечтой - быть самой мощной страной, но потом они стали Россией", - сказал Трамп.

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Издание приводит примеры, как интернет-пользователи высмеяли президента за этот "урок истории", и указывает, что Трамп, который не является совсем незнакомым с Россией, похоже, считает, что Советский союз состоял только из страны, которая сейчас известна как Россия.

Лидер США говорил также о развитии энергетики, отметив, что СССР "проделал хорошую работу" в этой сфере. "Но теперь мы сильнее, чем Россия. Сейчас мы намного сильнее, чем Саудовская Аравия", - добавил он.

Ранее Трамп утверждал: причина, почему Россия была в Афганистане, заключается в том, что террористы собирались атаковать Россию.

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