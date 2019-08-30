На фестивалі в Іспанії бик на смерть проштрикнув рогами чоловіка

На фестивалі в центральній Іспанії бик на смерть проштрикнув рогами чоловіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

62-річний чоловік загинув у місті Куельяр під час бігу биків. Чоловік зазнав "декількох смертельних ударів рогом" у груди та шию, і його не вдалося врятувати.

Загиблий був лише глядачем на фестивалі, але впав у полі і бик напав на нього. Ще один глядач встиг залізти на стіну, щоб уникнути такої ж долі.

Іспанія славиться забігами биків і щороку є багато жертв. Найбільшу увагу викликає фестиваль Сан-Фермін у Памплоні, який проводиться щороку у липні. Цього року там загинули вісім людей і 35 були травмовані.