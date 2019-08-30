На фестивале в Испании бык насмерть проткнул рогами мужчину
Пятница, 30 августа 2019, 17:57
На фестивале в центральной Испании бык насмерть проткнул рогами мужчину.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
62-летний мужчина погиб в городе Куэльяр во время бега быков. Мужчина получил "нескольких смертельных ударов углом" в грудь и шею, и его не удалось спасти.
Погибший был лишь зрителем на фестивале, но упал в поле и бык напал на него. Еще один зритель успел залезть на стену, чтобы избежать такой же участи.
Испания славится забегами быков и ежегодно там бывает много жертв. Наибольшее внимание вызывает фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, который проводится ежегодно в июле. В этом году там погибли восемь человек и 35 были травмированы.
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