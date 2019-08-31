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Президент Польщі: санкції щодо Росії мають зберігатися

Субота, 31 серпня 2019, 14:57

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що політика санкцій щодо Росії через ситуацію з територіальною цілісністю України має бути продовжена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції у Варшаві.

"Україна повинна повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Наша позиція в цьому контексті відносно Росії однозначна: ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, оскільки це найбільш мирний спосіб змусити державу дотримуватися міжнародного права", - сказав Дуда.

Зеленський у свою чергу заявив про спільну позицію з президентом Польщі щодо посилення Євросоюзом санкцій.

"Наша спільна та принципова позиція – без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, санкції ЄС можуть переглядатися лише в сторону їх посилення, а не навпаки", - заявив він.

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Польща санкції
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