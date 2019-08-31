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Президент Польши: санкции в отношении России должны сохраняться

Суббота, 31 августа 2019, 14:57

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика санкций в отношении России должна быть продолжена, пока Украина не вернет свою территориальную целостность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве.

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, поскольку это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - сказал Дуда.

Зеленский в свою очередь заявил об общей позиции с президентом Польши по усилению Евросоюзом санкций.

"Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах, санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - заявил он.

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Польша санкции
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