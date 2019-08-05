У Молдові відкрили кримінальну справу про узурпацію влади

Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу за фактом узурпації влади колишнім керівництвом країни в період з 7 по 14 червня 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Виконуючий обов'язки генерального прокурора Думітру Ройбу підписав розпорядження про початок кримінального розслідування і анулював наказ про відмову в порушенні кримінальної справи, який підписав колишній в. о. генпрокурора Ігор Попа.

Розслідування проводитиме група слідчих, що складається з прокурорів і офіцерів карного переслідування з декількох підрозділів правоохоронних органів.

Нагадаємо, 25 липня Генеральна прокуратура Молдови відхилила запит міністра внутрішніх справ Андрія Нестасе про порушення кримінальної справи за фактом узурпації влади у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Раніше Нестасе звинуватив колишнього генпрокурора Едуарда Харунжена в пособництві захопленню влади в Молдові Демократичною партією і її колишнім главою Володимиром Плахотнюком в червні цього року.