У Молдові відкрили кримінальну справу про узурпацію влади
Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу за фактом узурпації влади колишнім керівництвом країни в період з 7 по 14 червня 2019 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Виконуючий обов'язки генерального прокурора Думітру Ройбу підписав розпорядження про початок кримінального розслідування і анулював наказ про відмову в порушенні кримінальної справи, який підписав колишній в. о. генпрокурора Ігор Попа.
Розслідування проводитиме група слідчих, що складається з прокурорів і офіцерів карного переслідування з декількох підрозділів правоохоронних органів.
Нагадаємо, 25 липня Генеральна прокуратура Молдови відхилила запит міністра внутрішніх справ Андрія Нестасе про порушення кримінальної справи за фактом узурпації влади у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Раніше Нестасе звинуватив колишнього генпрокурора Едуарда Харунжена в пособництві захопленню влади в Молдові Демократичною партією і її колишнім главою Володимиром Плахотнюком в червні цього року.