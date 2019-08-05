В Молдове открыли уголовное дело об узурпации власти

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту узурпации власти бывшим руководством страны в период с 7 по 14 июня 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Ройбу подписал распоряжение о начале уголовного расследования и аннулировал приказ об отказе в возбуждении уголовного дела, который подписал бывший и. о. генпрокурора Игорь Попа.

Расследование будет проводить группа следователей, состоящая из прокуроров и офицеров уголовного преследования из нескольких подразделений правоохранительных органов.

Напомним, 25 июля Генеральная прокуратура Молдовы отклонила запрос министра внутренних дел Андрея Нэстасе о возбуждении уголовного дела по факту узурпации власти в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее Нестасе обвинил бывшего генпрокурора Эдуарда Харунжена в пособничестве захвату власти в Молдове Демократической партией и ее бывшим главой Владимиром Плахотнюком в июне этого года.