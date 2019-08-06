У Бельгії зруйнували міст ХІІІ століття, щоб полегшити прохід кораблів

У бельгійському місті Турне знесли міст через річку Шельду, зведений у XIII столітті, для полегшення проходу великих кораблів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Центральну арку мосту знесли минулої неділі. Увесь процес у прямому ефірі транслював місцевий телеканал. За трансляцією спостерігали у 120 країнах світу.

За даними бельгійських ЗМІ, роботи зі знесення мосту триватимуть кілька днів.

Перші фотографії частково зруйнованого мосту поширюють у соцмережах з висловами обурення і жалю.

Міст планують замінити сучасною конструкцією, що дозволяє проходити великим суднам. Цей проект розширення відповідає потребам каналу Сена-Норд, який з'єднає порт Гавр з країнами Бенілюксу. Роботи, що фінансуються регіоном Валлонія та Європейським Союзом, почнуться протягом року.

Три арки мосту планують замінити високою, "ажурною" конструкцією, яку в місті вже охрестили "аркою McDonald's".

Так міст має виглядати в майбутньому

Варто зазначити, що міст у Турне був серед трьох у світі збережених мостів-пам’яток військової фортифікації. Разом з собором Нотр-Дам і дзвіницею цей міст є одним із символів Турне, цей ансамбль входить до спадщини ЮНЕСКО. Повідомляється, що через рішення місцевої влади цей статус місто може втратити.

Рішення міської влади Турне у лютому спричинило обурення серед громадян і активістів. Було створено петицію проти знесення мосту, під нею підписалися тисячі людей. Серед гасел учасників протестів "жовтих жилетів" у Турне, які наприкінці минулого року прокотилися і в Бельгії, були і заклики збереження культурної спадщини, зокрема, мосту Турне.