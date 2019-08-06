В Бельгии разрушили мост XIII века, чтобы облегчить проход кораблей

В бельгийском городе Турне снесли мост через реку Шельду, возведенный в XIII веке, для облегчения прохода больших судов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Центральную арку моста снесли в минувшее воскресенье. Весь процесс в прямом эфире транслировал местный телеканал. За трансляцией наблюдали в 120 странах мира.

По данным бельгийских СМИ, работы по сносу моста будут продолжаться несколько дней.

Первые фотографии частично разрушенного моста распространяют в соцсетях с высказываниями возмущения и сожаления.

Мост планируют заменить современной конструкцией, позволяющей проходить большим судам. Этот проект расширения соответствует потребностям канала Сена-Норд, который соединит порт Гавр со странами Бенилюкса. Работы, финансируемые регионом Валлония и Европейским Союзом, начнутся в течение года.

Три арки моста планируют заменить высокой, "ажурной" конструкцией, которую в городе уже окрестили "аркой McDonald's".

Так мост должен выглядеть в будущем

Стоит отметить, что мост в Турне был среди трех сохранившихся в мире мостов-памятников военной фортификации. Вместе с собором Нотр-Дам и колокольней этот мост является одним из символов Турне, этот ансамбль входит в наследие ЮНЕСКО. Сообщается, что из-за решения местных властей этот статус город может потерять.

Решение городских властей Турне в феврале вызвало недовольство среди граждан и активистов. Была создана петиция против сноса моста, под ней подписались тысячи людей. Среди лозунгов протестующих "желтых жилетов" в Турне, которые в конце прошлого года прокатились и по Бельгии, были и призывы сохранения культурного наследия, в частности моста Турне.