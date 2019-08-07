Албанія видаватиме паспорти всім, хто доведе албанське походження

Уряд Албанії підготував проєкт закону про громадянство, який дозволяє кожному, хто має албанське походження, отримати албанське громадянство.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTCG.

Головна умова отримання громадянства полягає в тому, що заявник має подати докази походження до третього ступеня споріднення (прадід або тітка/дядько).

Проєкт закону, який найближчим часом внесуть до парламенту, також надає можливість всім албанцям, які народилися в інших країнах, і які зможуть довести албанське походження, отримати албанське громадянство.

Документ також дозволяє отримати громадянство всім, хто народився на території Республіки Албанія, незалежно від їх походження.

У липні 2013 року мешканцям Косова скасували можливість отримання албанського громадянства, навіть, якщо вони могли довести походження, але в новому проєкті закону це рішення скасовується.