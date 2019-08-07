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Тирана будет выдавать паспорта всем, кто докажет албанское происхождение

Среда, 7 августа 2019, 13:51

Правительство Албании подготовило проект закона о гражданстве, который позволяет каждому, кто имеет албанское происхождение, получить албанское гражданство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Главное условие получения гражданства заключается в том, что заявитель должен представить доказательства происхождения как минимум в третьей степени родства (прадед или тетя/дядя).

Проект закона, который в ближайшее время внесут в парламент, также предоставляет возможность всем албанцам, которые родились в других странах и смогут доказать албанское происхождение, получить албанское гражданство.

Документ также позволяет получить гражданство всем, кто родился на территории Республики Албания, независимо от происхождения.

В июле 2013 года жителям Косова отменили возможность получения албанского гражданства, даже если они могли доказать происхождение, но в новом проекте закона это решение отменяется.

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