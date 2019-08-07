У Кабулі терорист підірвав поліцейську дільницю: 14 загиблих, 145 поранених
У столиці Афганістану терорист-смертник підірвав бомбу біля поліцейської дільниці, в результаті вибуху загинули 14 осіб і 145 отримали поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Вибух стався на заході Кабула в ранкову годину пік. Терорист на автомобілі з вибухівкою під'їхав до контрольно-пропускного пункту біля поліцейської дільниці і підірвав бомбу, коли його зупинили.
#UPDATE At least 14 people were killed and 145 wounded in a massive Taliban bomb blast in Kabul Wednesday as fresh violence gripped the Afghan capital even as insurgents appear to be closing in on a peace deal with the US. https://t.co/ADiQYvt87n #Kabulexplosion pic.twitter.com/bHIMO4uZVp— AFP news agency (@AFP) August 7, 2019
Заступник міністра внутрішніх справ Хоша Садат повідомив, що четверо із загиблих були поліцейськими, а решта - цивільними особами, серед поранених - 92 цивільних.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що серед постраждалих були жінки і діти.
На фото з місця інциденту видно значні пошкодження фасадів кількох будинків і знищені на території транспортні засоби.
Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Талібан", яке заявило, що їх терорист-смертник напав на "центр вербування".
Вибух стався наступного дня після того, як таліби закликали бойкотувати президентські вибори 28 вересня і погрожували атаками на мітингах.