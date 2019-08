У Кабулі терорист підірвав поліцейську дільницю: 14 загиблих, 145 поранених

У столиці Афганістану терорист-смертник підірвав бомбу біля поліцейської дільниці, в результаті вибуху загинули 14 осіб і 145 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Вибух стався на заході Кабула в ранкову годину пік. Терорист на автомобілі з вибухівкою під'їхав до контрольно-пропускного пункту біля поліцейської дільниці і підірвав бомбу, коли його зупинили.

#UPDATE At least 14 people were killed and 145 wounded in a massive Taliban bomb blast in Kabul Wednesday as fresh violence gripped the Afghan capital even as insurgents appear to be closing in on a peace deal with the US. https://t.co/ADiQYvt87n #Kabulexplosion pic.twitter.com/bHIMO4uZVp