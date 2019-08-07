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У Кабулі терорист підірвав поліцейську дільницю: 14 загиблих, 145 поранених

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У Кабулі терорист підірвав поліцейську дільницю: 14 загиблих, 145 поранених

Середа, 7 серпня 2019, 16:23

У столиці Афганістану терорист-смертник підірвав бомбу біля поліцейської дільниці, в результаті вибуху загинули 14 осіб і 145 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Вибух стався на заході Кабула в ранкову годину пік. Терорист на автомобілі з вибухівкою під'їхав до контрольно-пропускного пункту біля поліцейської дільниці і підірвав бомбу, коли його зупинили.

Заступник міністра внутрішніх справ Хоша Садат повідомив, що четверо із загиблих були поліцейськими, а решта - цивільними особами, серед поранених - 92 цивільних.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що серед постраждалих були жінки і діти.

На фото з місця інциденту видно значні пошкодження фасадів кількох будинків і знищені на території транспортні засоби.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Талібан", яке заявило, що їх терорист-смертник напав на "центр вербування".

Вибух стався наступного дня  після того, як таліби закликали бойкотувати президентські вибори 28 вересня і погрожували атаками на мітингах.

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Афганістан тероризм
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