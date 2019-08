В Кабуле террорист взорвал полицейский участок: 14 погибших, 145 раненых

В столице Афганистана террорист-смертник взорвал бомбу возле полицейского участка, в результате взрыва погибли 14 человек и 145 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Взрыв произошел на западе Кабула в утренний час пик. Террорист на автомобиле со взрывчаткой подъехал к контрольно-пропускному пункту у полицейского участка и взорвал бомбу, когда его остановили.

#UPDATE At least 14 people were killed and 145 wounded in a massive Taliban bomb blast in Kabul Wednesday as fresh violence gripped the Afghan capital even as insurgents appear to be closing in on a peace deal with the US. https://t.co/ADiQYvt87n #Kabulexplosion pic.twitter.com/bHIMO4uZVp