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Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски

Четвер, 8 серпня 2019, 19:29

Американські військові винищувачі перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда", про це поінформувало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

"Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, що увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади" - йдеться у повідомленні командування в Twitter.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.

Це вже другий відомий випадок перехоплення російських військових літаків біля північноамериканського узбережжя в серпні. На початку місяця американські винищувачі супроводили два російських протичовнових літака Ту-142.

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