Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски

Американські військові винищувачі перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда", про це поінформувало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

"Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, що увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади" - йдеться у повідомленні командування в Twitter.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 8, 2019

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.

Це вже другий відомий випадок перехоплення російських військових літаків біля північноамериканського узбережжя в серпні. На початку місяця американські винищувачі супроводили два російських протичовнових літака Ту-142.