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Британія послабить імміграційні правила для науковців

Четвер, 8 серпня 2019, 20:39

Британія послабить імміграційні правила, щоб залучити більше провідних науковців після Brexit.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Сьогодні ми оголошуємо, що ми змінюємо правила імміграції, щоб зробити Британію ще більш відкритою, ще більш гостинною для вчених з усього світу", - сказав Джонсон.

Прискорена імміграційна процедура, яку уряд сподівається запустити в кінці цього року, буде створена для залучення "елітних" дослідників і фахівців в області науки, техніки і технологій, повідомили в офісі Джонсона.

Нова система включатиме скасування обмеження на кількість осіб, які нині мають право на отримання віз для талановитих людей, і створення критеріїв, що дозволяють автоматично затверджувати їх за умови проведення імміграційних перевірок.

"Ми хочемо, щоб Британія була найбільш процвітаючою економікою в Європі з імміграційною системою, яка приваблює найяскравіших і найкращих світових талантів", - сказала міністр внутрішніх справ Пріті Пател.

"Наш новий швидкісний візовий маршрут стане ключовою частиною цього заохочення кращих вчених і дослідників світу," – додала вона.

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