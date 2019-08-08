Британия ослабит иммиграционные правила для ученых

Британия ослабит иммиграционные правила, чтобы привлечь больше ведущих ученых после Brexit.

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сегодня мы объявляем, что мы меняем правила иммиграции, чтобы сделать Великобританию еще более открытой, еще более гостеприимной для ученых со всего мира", - сказал Джонсон.

Ускоренная иммиграционная процедура, которую правительство надеется запустить в конце этого года, будет создана для привлечения "элитных" исследователей и специалистов в области науки, техники и технологий, сообщили в офисе Джонсона.

Новая система будет включать отмену ограничения на количество человек, которые ныне имеют право на получение виз для талантливых людей, и создание критериев, позволяющих автоматически вводить их при условии проведения иммиграционных проверок.

"Мы хотим, чтобы Британия была самой процветающей экономикой в Европе с иммиграционной системой, которая привлекает самых ярких и лучших мировых талантов", - сказала министр внутренних дел Прити Пател.

"Наш новый скоростной визовый маршрут станет ключевой частью поощрения лучших ученых и исследователей мира," – добавила она.