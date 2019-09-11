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Сейм Польщі зробить безпрецедентну перерву у засіданні, збереться вже після виборів

Середа, 11 вересня 2019, 14:08

Парламент Польщі візьме безпрецедентну перерву в роботі до жовтневих виборів за пропозицією правлячої партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Остання сесія парламенту, чия каденція підходить до кінця, відкрилася в середу і  включатиме в себе голосування за вотум недовіри міністру юстиції. Потім парламент оголосить перерву, починаючи з четверга до 15 жовтня.

Правляча партія "Право і справедливість" стверджує, що такі заходи повинні дати більше часу для кампанії законодавцям,але опозиція підозрює, що це може означати, що партія планує несподівані кроки після виборів 13 жовтня.

Зазначається, що в історії демократичної Польщі таке вперше, коли депутати зберуться на засідання після обрання нового складу Сейму.

Голосування щодо  міністра юстиції очікується ввечері у середу.

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