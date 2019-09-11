Сейм Польши сделает беспрецедентный перерыв в заседании, соберется уже после выборов

Парламент Польши сделает беспрецедентный перерыв в работе до октябрьских выборов по предложению правящей партии "Право и справедливость".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Последняя сессия парламента, чья каденция подходит к концу, открылась в среду и будет включать в себя голосование за вотум недоверия министру юстиции. Затем парламент объявит перерыв, начиная с четверга по 15 октября.

Правящая партия "Право и справедливость" утверждает, что такие меры должны дать больше времени для кампании законодателям, но оппозиция подозревает, что это может означать, что партия планирует неожиданные шаги после выборов 13 октября.

Отмечается, что в истории демократической Польши такое впервые, когда депутаты соберутся на заседание после избрания нового состава Сейма.

Голосование по министру юстиции ожидается в среду вечером.