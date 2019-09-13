Лавров заявив про закінчення війни у Сирії

Глава російського МЗС Сергей Лавров заявив, що війна в Сирії "дійсно закінчилася".

Про це він сказав в інтерв’ю російській газеті "Труд", повідомляє "Європейська правда".

"Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя" - сказав Лавров.

Він зазначив, що осередки напруженості можна спостерігати лише на територіях, які не підконтрольні уряду Сирії, зокрема в Ідлібі.

Міністр також додав, що в ситуації, що склалася на першому місці стоять завдання надання гуманітарної допомоги Сирії, а також досягнення політичної стабільності.

Війна у Сирії почалася в 2011 році. У 2015 році президент Сирії Башар Асад попросив Росію надати військову допомогу.

У 2017 році було оголошено про перемогу над терористичним угрупуванням " Ісламська держава".