Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".

Об этом он сказал в интервью российской газете "Труд", сообщает "Европейская правда".

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.

Он отметил, что очаги напряженности можно наблюдать лишь на территориях, которые не подконтрольны правительству Сирии, в частности в Идлибе.

Министр также добавил, что в ситуации, сложившейся на первом месте стоят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии, а также достижения политической стабильности.

Война в Сирии началась в 2011 году. В 2015 году президент Сирии Башар Асад попросил Россию оказать военную помощь.

В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой " Исламское государство".