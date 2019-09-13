Зеленський підтримав збереження формули Порошенка щодо миротворців

Президент Володимир Зеленський вважає, що миротворча місія, якщо завести її на Донбас, має працювати на російсько-українському кордоні.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання під час щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що переговори про формати врегулювання ведуться у всіх можливих форматах.

"Ми будемо домовлятися і в Мінську, і в нормандському процесі. 2 вересня у нас була зустріч у Нормандському форматі, обговорювався весь порядок денний", - заявив він.

Він також повідомив, що миротворча місія на Донбасі вважається одним із варіантів, але наголосив, що миротворці мають розташовуватися на державному кордоні: "Із задоволенням підтримаю (миротворчу місію), але лише якщо миротворці будуть саме на кордоні України та Росії".

Як відомо, місце розташування миротворчої місії було одним ключовим питанням, яке заблокувало ухвалення цього питання у Радбезі ООН за попереднього президента України. Росія вважала, що миротворча місія має розташовуватися на лінії зіткнення; натомість Україна наполягала, що миротворча місія матиме сенс лише якщо її запровадження почнеться з контролю за кордоном України та Росії.