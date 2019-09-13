Зеленский поддержал сохранение формулы Порошенко по миротворцам

Президент Владимир Зеленский считает, что миротворческая миссия, если ввести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в ходе ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что переговоры о форматах урегулирования ведутся во всех возможных форматах.

"Мы будем договариваться и в Минском, и в Нормандском процессе. 2 сентября у нас была встреча в Нормандском формате, обсуждалась вся повестка дня", - заявил он.

Он также сообщил, что миротворческая миссия на Донбассе считается одним из вариантов, но подчеркнул, что миротворцы должны располагаться на государственной границе: "С удовольствием поддержу (миротворческую миссию), но только если миротворцы будут именно на границе Украины и России".

Как известно, место расположения миротворческой миссии было одним ключевым вопросом, который заблокировал принятие этого вопроса в Совбезе ООН при предыдущем президенте Украины. Россия считала, что миротворческая миссия должно располагаться на линии соприкосновения; Украина же настаивала, что миротворческая миссия будет иметь смысл только если ее введение начнется с контроля за границей Украины и России.